Паскаль Сиакам обошел Андре Игудалу и Сэма Кэсселла в списке лучших бомбардиров плей-офф

Форвард «Индианы» близок к попаданию в топ-100.

В 6-й игре финала Сиакам записал на свой счет 16 очков (6 из 14 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 3 из 3 с линии), доведя сумму набранных очков за карьеру в плей-офф до 1668.

Это позволило ему обойти в списке таких игроков, как Андре Игудала (1661), Алекс Инглиш (1661) и Сэм Кэсселл (1656), заняв 103-е место.