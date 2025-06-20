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Паскаль Сиакам обошел Андре Игудалу и Сэма Кэсселла в списке лучших бомбардиров плей-офф

Форвард «Индианы» близок к попаданию в топ-100.

В 6-й игре финала Сиакам записал на свой счет 16 очков (6 из 14 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 3 из 3 с линии), доведя сумму набранных очков за карьеру в плей-офф до 1668.

Это позволило ему обойти в списке таких игроков, как Андре Игудала (1661), Алекс Инглиш (1661) и Сэм Кэсселл (1656), заняв 103-е место.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?1813 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
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logoПаскаль Сиакам
logoНБА плей-офф
Алекс Инглиш
Сэм Кэсселл
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