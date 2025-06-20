Паскаль Сиакам обошел Андре Игудалу и Сэма Кэсселла в списке лучших бомбардиров плей-офф
Форвард «Индианы» близок к попаданию в топ-100.
В 6-й игре финала Сиакам записал на свой счет 16 очков (6 из 14 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 3 из 3 с линии), доведя сумму набранных очков за карьеру в плей-офф до 1668.
Это позволило ему обойти в списке таких игроков, как Андре Игудала (1661), Алекс Инглиш (1661) и Сэм Кэсселл (1656), заняв 103-е место.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?1813 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости