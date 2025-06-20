Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд карьеры по потерям (8)

Лидер «Оклахомы» допустил 8 потерь в 6-м матче финальной серии с «Пэйсерс».

Это рекорд карьеры для Шэя Гилджес-Александера как для регулярных сезонов, так и для плей-офф. Разыгрывающий допускал 8 потерь в матчах с «Денвером» 6 ноября 2024 года и с «Чикаго» 16 марта 2021 года.

За 31 минуту на паркете Гилджес-Александер набрал 21 очко, 7 из 15 с игры, 7 из 8 с линии, 4 подбора и 2 передачи.

«Оклахома» проиграла «Индиане» в шестой встрече.