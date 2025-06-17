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Президент «Орландо»: «Мы делаем ставку на себя и верим, что пики не будут высокими»

Джефф Уэлтман объяснил, почему «Мэджик» отдали 4 пика за Десмонда Бэйна.

«Орландо» договорился об обмене с «Гризлис». «Мэджик» выменяли себе Десмонда Бэйна и отдали за него Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Коула Энтони и четыре пика первого раунда.

«Очевидно, мы не знаем реальной ценности этих драфт-пиков, верно? Это будущие пики, и именно нам предстоит определить их стоимость. Единственный известный нам пик – это 16-й номер в этом году, и, конечно, при оценке сделки мы учитывали наше отношение к этому 16-му пику.

Что касается остальных пиков, три из них находятся под нашим контролем. По сути, мы делаем ставку на самих себя. Мы уверены, что будем сильной командой все эти годы. Уникальность ситуации с игроком уровня Деса, доступного для обмена, еще и в том, что ему только исполнится 27. Если мы станем хорошей командой, то сможем оставаться ею долгое время, ведь ядро нашей команды – четыре самых высокооплачиваемых игрока в возрасте от 23 до 27 лет.

Надеюсь, этим летом мы сможем договориться с Паоло Банкеро – переговоры начнутся в ближайшее время – и сохраним эту группу игроков в форме «Мэджик» на долгие годы. Именно это и определит ценность тех самых драфт-пиков. Отчасти в этом и заключается суть НБА – делать ставку на себя, бросать себе вызов и повышать планку ожиданий.

Добавлю, что уникальность этой сделки, если учитывать уровень игрока типа Десмонда Бэйна, его возраст и его контракт, в том, что мы не отдали ни одного из наших ключевых игроков», – объяснил Уэлтман.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети журналиста Orlando Sentinel Джейсона Бидла
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