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Алекс Карузо: «Готовился к этому моменту пару лет. Игра сама диктует мне, что делать»

Алекс Карузо описал настрой перед 6-м матчем финала НБА.

Защитник «Оклахомы» может завоевать второй в карьере титул чемпиона.

«Мы говорили об этом всю серию, когда проигрывали. Серия закончится на четырех победах. Мой настрой не изменился. Надо победить в последнем матче.

Я готовился к этому моменту пару лет. Сейчас не чувствую себя как-то особенно. Очень сконцентрирован на победе.

Это похоже на мой предыдущий финал. Тот же адреналин, фокус. Понимаешь, насколько ты близок. Хочешь быть готовым.

Игра сама диктует мне, что делать. Иногда мяч приходит ко мне 12 раз, и я бросаю. В другой раз у меня 4 перехвата и постоянная борьба за мяч. Просто работаю на победу.

Учу Джейлена Уильямса читать тенденции и действовать по-разному в защите, чтобы поспособствовать его развитию. Его инстинкты не уступят никому. Стараюсь помочь ему психологически, как выходить и защищаться против лучших игроков соперника.

Мы молоды, но зрелы эмоционально. Нам не надо делать ничего сверхъестественного. Просто быть собой в лучшем смысле», – заключил Карузо.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Оклахомы»
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