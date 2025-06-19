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Марк Дэйгнолт: «Не вносим в наши процессы ничего нового, полагаемся на привычки, наработанные за долгий срок»

Марк Дэйгнолт прокомментировал рабочий процесс «Тандер».

Команда близка к титулу чемпиона (3-2) перед шестым матчем финальной серии НБА против «Индианы».

«Не вносим в наши процессы ничего нового, полагаемся на психологические привычки, наработанные за долгий срок.

Наша нынешняя конструкция заложена в первые дни перестройки. Первые камни в основании были нами огранены еще тогда. Нельзя стать хорошей командой за один день. Мы старались быть последовательными, и это принесло нам успех.

Мы брали ребят, развивали их и смотрели, к чему это приведет. Очевидно, мы добились очень многого с Джейленом Уильямсом и Четом Холмгреном.

Кэйсон Уоллес вышел с нужным настроем на 5-й матч, попал нужные броски и был очень полезным. Внес гигантский вклад в оборону.

Нельзя недооценивать отличных игроков. Выйдет Халибертон или нет, «Индиана» попробует нанести свой удар.

Они энергичны, прессингуют, летают по площадке. Мы ожидаем этого от них завтра и готовимся ответить с необходимой силой», – заключил главный тренер «Оклахомы».

Верите, что «Индиана» вернется?2185 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Оклахомы»
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