Игнас Саргюнас набрал 9 очков за 9 секунд, Литва спаслась в матче с Великобританией

Саргюнас спас Литву от поражения в концовке игры с Великобританией.

В матче квалификации на Чемпионат мира-2027 сборная Литвы проигрывала 80:87 в момент, когда защитник литовцев Игнас Саргюнас реализовал трехочковый за 9,9 секунды до конца, сократив отставание до 4 очков.

Британцы заработали штрафные и реализовали один из них. Последовала быстрая атака Литвы, в которой Саргюнас снова поразил кольцо с дальней дистанции, оставив на счетчике 3,5 секунды.

При счете 88:86 в свою пользу британцы вводили мяч из-за боковой после тайм-аута, но форвард Карл Уитли отдал плохую передачу, которую его партнер не смог выловить.

Мяч оказался в руках у Саргюнаса, который после короткого ведения заткнул сирену дальним трехочковым и принес Литве победу – 89:88.