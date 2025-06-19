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Мэджик Джонсон о продаже «Лейкерс»: «Фанаты должны быть в экстазе»

Мэджик Джонсон одобряет нового владельца «Лейкерс».

«Отличная работа со стороны Джини Басс, которая провела невероятную сделку и выбрала правильного человека, чтобы продолжить наследие клуба. Марк Уолтер – мой друг и деловой партнер – лучший выбор и лучший покровитель для будущего команды. Его достижения с «Доджерс» доказывают это. Он уже привел их к победе в двух Мировых сериях и 11 розыгрышах дивизиона за 12 лет.

Фанаты «Лейкерс» должны быть в экстазе. Марк жаждет побеждать, хочет добиться идеала во всем. Он вложит в команду необходимые ресурсы. Понимаю, почему Джини продала команду, они одинаково любят побеждать, делиться успехом и действовать за кулисами.

Все складывается замечательно. Я счастлив за болельщиков!!!

Только что поговорил с Джини Басс и передал ей мои поздравления. Сказал, что ее отец гордился бы суммой выручки в этой сделке (10 миллиардов)», – поделился легендарный разыгрывающий в соцсетях.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
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Джини Басс
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