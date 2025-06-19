«Филадельфия» предлагает несколько пиков 1-го раунда, включая 3-й на драфте-2025, «Сперс» за возможность выбрать Дилана Харпера под 2-м номером

«Сиксерс» продолжают пытаться получить Дилана Харпера.

Клуб предлагает «Сан-Антонио » (2-й выбор) несколько драфт-пиков 1-го раунда, включая свою 3-ю строчку в этом году, чтобы получить возможность взять защитника Дилана Харпера.

В ином случае «Филадельфия », скорее всего, выберет Ви Джей Эджкомба или Эйса Бэйли, который остается реальным вариантом, несмотря на отказ приехать на просмотр в команду.

На данный момент «Сперс» не заинтересованы в подобной сделке.