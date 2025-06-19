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Эйс Бэйли отменил запланированный на пятницу просмотр с «Сиксерс»

Эйс Бэйли решил не ехать в Филадельфию.

У претендента на 3-ю строчку на драфте-2025 НБА был запланирован на пятницу просмотр в «Сиксерс» (3-й пик). Бэйли уже выделился среди участников драфта своим нежеланием встречаться с клубами. 18-летний защитник в последний момент отменил и эту тренировку.

Баскетболист не собирается проходить просмотры до самого драфта.

В последнее время Ви Джей Эджкомб обходит его в прогнозах аналитиков на выбор под 3-м номером.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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