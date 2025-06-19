Эйс Бэйли отменил запланированный на пятницу просмотр с «Сиксерс»
Эйс Бэйли решил не ехать в Филадельфию.
У претендента на 3-ю строчку на драфте-2025 НБА был запланирован на пятницу просмотр в «Сиксерс» (3-й пик). Бэйли уже выделился среди участников драфта своим нежеланием встречаться с клубами. 18-летний защитник в последний момент отменил и эту тренировку.
Баскетболист не собирается проходить просмотры до самого драфта.
В последнее время Ви Джей Эджкомб обходит его в прогнозах аналитиков на выбор под 3-м номером.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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