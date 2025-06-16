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«Олимпиакос» обговаривает продолжение сотрудничества с Шакилом Маккиссиком

Шакил Маккиссик продолжит играть за «Олимпиакос».

34-летний форвард подумывал о завершении карьеры этим летом, но успешно показал себя в Евролиге (7,6 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за 16,4 минуты), а также помог команде победить в финале чемпионата Греции, набрав 20 очков в 4-м победном матче.

Обе стороны намерены достигнуть компромисса по дальнейшему сотрудничеству, скорее всего, в рамках 2-летнего контракта.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
Шакил Маккиссик
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