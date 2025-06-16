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Эргин Атаман получил дисквалификацию на 1 матч после заключительной игры финала чемпионата Греции

Персонал «Панатинаикоса» получил наказания за последний матч чемпионата.

Греческий клуб уступил «Олимпиакосу» со счетом 1-3.

Главный тренер Эргин Атаман дисквалифицирован на 1 матч и получил штраф в 5000 евро за высказывания, порочащие баскетбол. Специалист отбудет наказание в следующем сезоне.

Форвард Матиас Лессор получил письменное предупреждение и штраф в 3000 евро за высказывания и 1100 евро за поведение в адрес арбитра.

Клуб получил по 10000 штрафа за действия игрока и тренера.

Также заплатят по 1100 евро менеджеры команды Димитрис Контос и Сани Бечирович.

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МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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