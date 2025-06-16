Эргин Атаман получил дисквалификацию на 1 матч после заключительной игры финала чемпионата Греции
Персонал «Панатинаикоса» получил наказания за последний матч чемпионата.
Греческий клуб уступил «Олимпиакосу» со счетом 1-3.
Главный тренер Эргин Атаман дисквалифицирован на 1 матч и получил штраф в 5000 евро за высказывания, порочащие баскетбол. Специалист отбудет наказание в следующем сезоне.
Форвард Матиас Лессор получил письменное предупреждение и штраф в 3000 евро за высказывания и 1100 евро за поведение в адрес арбитра.
Клуб получил по 10000 штрафа за действия игрока и тренера.
Также заплатят по 1100 евро менеджеры команды Димитрис Контос и Сани Бечирович.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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