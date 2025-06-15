«Олимпиакос» отказался отдать Алека Питерса в «Реал»

«Олимпиакос» отклонил предложение «Реала» по Алеку Питерсу.

«Реал » предпринял попытку заполучить тяжелого форварда «Олимпиакоса » на предстоящий сезон. Действующий чемпион Испании предлагал от 500 000 до 600 000 евро за Питерса, но греческий клуб отклонил предложение.

С приходом Александара Везенкова в «Олимпиакос» роль Питерса уменьшилась. Он играл чуть больше 16 минут за матч в Евролиге , набирая в среднем 8,1 очков и делая 2,6 подбора.