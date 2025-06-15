«Олимпиакос» отказался отдать Алека Питерса в «Реал»
«Олимпиакос» отклонил предложение «Реала» по Алеку Питерсу.
«Реал» предпринял попытку заполучить тяжелого форварда «Олимпиакоса» на предстоящий сезон. Действующий чемпион Испании предлагал от 500 000 до 600 000 евро за Питерса, но греческий клуб отклонил предложение.
С приходом Александара Везенкова в «Олимпиакос» роль Питерса уменьшилась. Он играл чуть больше 16 минут за матч в Евролиге, набирая в среднем 8,1 очков и делая 2,6 подбора.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости