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«Олимпиакос» отказался отдать Алека Питерса в «Реал»

«Олимпиакос» отклонил предложение «Реала» по Алеку Питерсу.

«Реал» предпринял попытку заполучить тяжелого форварда «Олимпиакоса» на предстоящий сезон. Действующий чемпион Испании предлагал от 500 000 до 600 000 евро за Питерса, но греческий клуб отклонил предложение.

С приходом Александара Везенкова в «Олимпиакос» роль Питерса уменьшилась. Он играл чуть больше 16 минут за матч в Евролиге, набирая в среднем 8,1 очков и делая 2,6 подбора.

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ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
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Алек Питерс
возможные переходы
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