Егор Демин, Дерик Куин, Картер Брайант и Аса Ньюэлл – основные претенденты на попадание в «Чикаго» с 12-го места драфта
В лиге называют 4 основных претендента на выбор «Буллз».
Наиболее часто упоминается «большой» Мэриленда Дерик Куин. Кроме него называются российский разыгрывающий Егор Демин, и форварды Картер Брайант и Аса Ньюэлл.
Демин, Брайант и Куин располагаются на местах с 11-го по 13-е в Топ-100 ESPN, Ньюэлл на данный момент котируется ниже (21-м).
«Чикаго» будет выбирать 12-м.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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