Егор Демин, Дерик Куин, Картер Брайант и Аса Ньюэлл – основные претенденты на попадание в «Чикаго» с 12-го места драфта

В лиге называют 4 основных претендента на выбор «Буллз».

Наиболее часто упоминается «большой» Мэриленда Дерик Куин. Кроме него называются российский разыгрывающий Егор Демин , и форварды Картер Брайант и Аса Ньюэлл.

Демин, Брайант и Куин располагаются на местах с 11-го по 13-е в Топ-100 ESPN, Ньюэлл на данный момент котируется ниже (21-м).

«Чикаго » будет выбирать 12-м.