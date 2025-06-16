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Егор Демин, Дерик Куин, Картер Брайант и Аса Ньюэлл – основные претенденты на попадание в «Чикаго» с 12-го места драфта

В лиге называют 4 основных претендента на выбор «Буллз».

Наиболее часто упоминается «большой» Мэриленда Дерик Куин. Кроме него называются российский разыгрывающий Егор Демин, и форварды Картер Брайант и Аса Ньюэлл.

Демин, Брайант и Куин располагаются на местах с 11-го по 13-е в Топ-100 ESPN, Ньюэлл на данный момент котируется ниже (21-м).

«Чикаго» будет выбирать 12-м.

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МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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Картер Брайант
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