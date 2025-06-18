Рик Карлайл о счете 2-3 в серии: «Уже были в таком положении в прошлом году»

Рик Карлайл рассказал о настрое «Пэйсерс» перед 6-м матчем финальной серии.

«Мы уже были в таком положении. Мы были в таком положении в прошлом году, когда проигрывали 2-3 в серии с «Нью-Йорком». И мы возвращаемся домой.

Нам нужно серьезно взяться за дело, быть сильными. Я ожидаю одну из лучших зрительских поддержек в истории «Гейнбридж-филдхауса». Мы должны найти способ победить. Основная цель – довести серию до 7-го матча», – сказал главный тренер «Индианы».