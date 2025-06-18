«Да, возможно». Тайриз Халибертон пропустил бы 1-2 недели, если бы это был регулярный чемпионат
Тайриз Халибертон ответил на вопросы о травме икроножной мышцы.
«Сегодня я тренировался, сделал все, что мог. Думаю, тренер рассказал вам, как будет проходить процесс завтра. От этого и будем исходить.
Это растяжение?
Да.
Если бы это был регулярный чемпионат, вы пропустил бы неделю или две?
Да, возможно. Так бы и было, но сейчас не регулярный чемпионат, так что ничего не поделаешь», – сказал разыгрывающий «Индианы».
Участие Халибертона в 6-м матче финальной серии против «Оклахомы» (2-3) находится под вопросом.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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