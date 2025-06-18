«Да, возможно». Тайриз Халибертон пропустил бы 1-2 недели, если бы это был регулярный чемпионат

Тайриз Халибертон ответил на вопросы о травме икроножной мышцы.

«Сегодня я тренировался, сделал все, что мог. Думаю, тренер рассказал вам, как будет проходить процесс завтра. От этого и будем исходить.

Это растяжение?

Да.

Если бы это был регулярный чемпионат, вы пропустил бы неделю или две?

Да, возможно. Так бы и было, но сейчас не регулярный чемпионат, так что ничего не поделаешь», – сказал разыгрывающий «Индианы».

Участие Халибертона в 6-м матче финальной серии против «Оклахомы» (2-3) находится под вопросом.