Ройс Хэмм официально перешел из «Пармы» в «Локомотив-Кубань»

«Локо» подписал Ройса Хэмма.

26-летний центровой (206 см) расстался с «Пармой». Хэмм был лучшим подбирающим этого сезона Лиги ВТБ. На его счету 15,5 очка и 8,2 подбора за игру в среднем.

Хэмм принял участие в Матче всех звезд.

Центровой подписал двухлетнее соглашение до конца сезона-2026/27.