Ройс Хэмм официально перешел из «Пармы» в «Локомотив-Кубань»
«Локо» подписал Ройса Хэмма.
26-летний центровой (206 см) расстался с «Пармой». Хэмм был лучшим подбирающим этого сезона Лиги ВТБ. На его счету 15,5 очка и 8,2 подбора за игру в среднем.
Хэмм принял участие в Матче всех звезд.
Центровой подписал двухлетнее соглашение до конца сезона-2026/27.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
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