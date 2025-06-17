Шэй Гилджес-Александер: «Когда Карузо говорит, все слушают»

Лидер «Тандер» отметил важность защитника для команды.

«Карузо – единственный среди нас, у кого есть чемпионский перстень. Он знает, чего это стоит. Он выигрывал 16 матчей за один плей-офф. Когда Карузо говорит, все слушают. А у нас и нет выбора, кроме как слушать парня, который ведет вперед своим примером. Он делает все, чтобы команда стала лучше, самоотверженно. Таких людей нужно слушать», – сказал Гилджес-Александер .

В 5–й игре финальной серии против «Индианы» Алекс Карузо записал на свой счет 2 очка (1 из 8 с игры), 2 подбора, 2 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот за 29 минут на паркете и помог «Тандер» победить – 120:109.