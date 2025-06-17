«Оклахома» стала первой командой в истории НБА с 12+ блок-шотами и 15+ перехватами в матче финала

«Тандер» стали авторами уникального достижения.

В 5-й игре финала против «Индианы» баскетболисты «Оклахомы» совершили 15 перехватов и 12 блок-шотов, чего не удавалось ни одной команде в истории НБА .

Лидерами по заблокированным броскам стали защитник Шэй Гилджес-Александер (4) и центровой Чет Холмгрен (3).

По 4 перехвата записали на свой счет защитники Алекс Карузо и Кэйсон Уоллес .

5-й матч финальной серии закончился для «Тандер» победой – 120:109.