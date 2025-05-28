Скотти Барнс катается на роликах по улице
Скотти Барнс был замечен на роликах.
Один из болельщиков снял на видео, как форвард «Торонто» катается на роликах по оживленной улице в вечернее время суток.
«Он в буквальном смысле упал прямо перед этим», – прокомментировал автор видео.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1159 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Fullcourtpass в соцсети X
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