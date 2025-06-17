«Орландо» не воспользуется опциями в контрактах Кори Джозефа и Гэри Харриса
Клуб позволит игрокам стать свободными агентами.
По информации Майкла Скотто из HoopsHype, «Мэджик» не станут продлевать контракты защитников Гэри Харриса (30 лет, 193 см) и Кори Джозефа (33 года, 188 см) на сезон-2025-26. Харрис должен был получить 7,5 миллиона долларов, а Джозеф – 3,47 миллиона долларов.
Харрис перешел в «Орландо» из «Денвера» пять лет назад. В прошедшем регулярном сезоне он принял участие в 48 матчах (3 – в старте), набирая в среднем 3 очка за 14,8 минуты на паркете.
Джозеф присоединился к «Мэджик» только в прошлом сезоне. В 50 матчах он набирал в среднем 3,5 очка за 12,2 минуты.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
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