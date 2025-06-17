Данил Певнев остается в МБА-МАИ
Форвард продолжит выступать за московский клуб.
МБА-МАИ объявил, что Данил Певнев (24 года, 203 см) остается в команде. По информации Telegram-канала «Перехват», соглашение рассчитано на 2 года.
Певнев перешел в МБА-МАИ перед стартом сезона 2023/24.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 6,6 очка и 2,6 подбора.
В феврале Певнев стал участником конкурса по броскам сверху на Матче Звезд.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт МБА-МАИ
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