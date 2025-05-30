Василий Карасев: «Главная цель клуба у нас остается прежней – воспитание российских игроков»

Главный тренер МБА-МАИ рассказал о ключевой задаче клуба.

- МБА-МАИ подписала сейчас двоих игроков: Вячеслава Зайцева и Сергея Балашова. Будете еще усиливать состав?

– Хотелось бы.

- Вы продлили контракт с МБА-МАИ. Какая цель стоит перед командой на следующий сезон?

– У нас у клуба есть одна главная цель – воспитание российских игроков. Молодых, в первую очередь, а где-то есть ситуации, когда мы даем и опытным почувствовать себя, почувствовать баскетбол. У нас только россияне, поэтому я думаю, что для той же сборной, для страны – это большой плюс.

- МБА-МАИ выиграли молодежную лигу ВТБ. Кого-то привлечете к основному составу?

– У нас есть уже игроки, которые появлялись в основной команде. Такие, как Максим Огарков. Будем еще смотреть. Обязательно возьмём ряд игроков на первые предсезонные сборы, а дальше все будет зависеть от них», – заявил главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев в эфире студии Единой лиги ВТБ.