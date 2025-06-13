«Манреса» подписала форварда сборной Дании Густава Кнудсена

Густав Кнудсен присоединился к «Манресе».

Форвард сборной Дании (22 года, 202 см) вернется в чемпионат Испании, в котором уже выступал в сезоне-2020/21 за «Сарагосу».

Кнудсен провел провел следущие два года в Дании, где стал MVP финала национального чемпионата, а последний сезон отыграл в Бельгии в «Спиру Шарлеруа», где набирал 7,7 очка, 4,2 подбора и 1,5 передачи в «регулярке».