0

«Манреса» подписала форварда сборной Дании Густава Кнудсена

Густав Кнудсен присоединился к «Манресе».

Форвард сборной Дании (22 года, 202 см) вернется в чемпионат Испании, в котором уже выступал в сезоне-2020/21 за «Сарагосу».

Кнудсен провел провел следущие два года в Дании, где стал MVP финала национального чемпионата, а последний сезон отыграл в Бельгии в «Спиру Шарлеруа», где набирал 7,7 очка, 4,2 подбора и 1,5 передачи в «регулярке».

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2142 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
logoчемпионат Испании
переходы
logoМанреса
Густав Кнудсен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Шэй Гилджес-Александер об усталости: «Надо собраться и терпеть»
6 минут назад
Мэджик Джонсон: «Суперзвезда – это тот, кто может заставить зрителей выкупить все билеты в гостевом матче»
221 минуту назад
Расселл Уэстбрук откажется от опции по контракту с «Денвером» и выйдет на рынок свободных агентов
739 минут назад
«Лейкерс» будут готовы принять любые условия Леброна Джеймса, если он выйдет из текущего контракта
1145 минут назад
Майлз Тернер не упомянут в списке травмированных и выйдет в основе «Индианы» в 4-м матче финала НБА
сегодня, 13:36
Тайриз Халибертон ни разу не бросил со штрафной линии в финале НБА после 3 матчей
3сегодня, 13:29
Дрэймонд Грин: «Шэю нужно бросать по 35 раз»
5сегодня, 12:01
Мэджик Джонсон: «Я говорил «Лейкерс»: если вы теряете КСП, то нельзя отпускать Карузо»
8сегодня, 11:28
В третьем матче Гилджес-Александера встречали в 20 метрах от кольца. Это самое большое расстояние за всю его карьеру
5сегодня, 10:40
Райан Холлинз: «Диллон Брукс создал культуру «Рокетс»
5сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Уралмаш» официально продлил контракт с Хэйденом Далтоном
1сегодня, 13:02Фото
Чарльз Баркли об изменениях в ротации «Тандер»: «Некоторые из этих парней думают, что они чертовы Реды Ауэрбахи»
сегодня, 12:38
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии
сегодня, 12:30
Джон Салли: «У Йокича лучше статистика. Но Гилджес-Александер лучше для имиджа НБА»
1сегодня, 12:15
Тайриз Халибертон Чарльзу Баркли: «Это совершенно неправильная оценка игры Паскаля Сиакама»
сегодня, 12:09
Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос покинул команду
сегодня, 12:08
Штрафной бланк, выписанный Леброну Джеймсу за нарушение ПДД, был продан за 8500 долларов
1сегодня, 11:54
Гэри Пэйтон: «Гилджес-Александер и близко не Кобе»
сегодня, 11:53
После подборов Халибертона «Пэйсерс» в плей-офф набирают 160,8 очка на 100 владений
4сегодня, 11:08
Ник Уайлер-Бэбб, вероятно, перейдет в «Анадолу Эфес»
сегодня, 10:57