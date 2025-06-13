«Реал» и Louis Vuitton начали сотрудничать. Французский дом моды обеспечит одеждой мужскую и женскую команды и баскетбольный «Реал»

«Реал» и Louis Vuitton подписали соглашение о сотрудничестве.

Бренд Louis Vuitton стал официальным спонсором испанского клуба.

Французский дом моды предоставит образы для выездных матчей и официальных мероприятий для основной мужской команды, основной женской и мужского баскетбольного клуба «Реал».

«Мы гордимся тем, что поддерживаем клуб, история которого отмечена бесчисленными победами и который продолжает вдохновлять целые поколения.

Louis Vuitton и «Реал» разделяют ценности, которые вывели их на вершину своих дисциплин, движимые неустанным стремлением к совершенству, духом инноваций и самосовершенствования», – сказал генеральный директор бренда Пьетро Беккари.

Фото: realmadrid.com