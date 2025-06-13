«Реал» и Louis Vuitton начали сотрудничать. Французский дом моды обеспечит одеждой мужскую и женскую команды и баскетбольный «Реал»
«Реал» и Louis Vuitton подписали соглашение о сотрудничестве.
Бренд Louis Vuitton стал официальным спонсором испанского клуба.
Французский дом моды предоставит образы для выездных матчей и официальных мероприятий для основной мужской команды, основной женской и мужского баскетбольного клуба «Реал».
«Мы гордимся тем, что поддерживаем клуб, история которого отмечена бесчисленными победами и который продолжает вдохновлять целые поколения.
Louis Vuitton и «Реал» разделяют ценности, которые вывели их на вершину своих дисциплин, движимые неустанным стремлением к совершенству, духом инноваций и самосовершенствования», – сказал генеральный директор бренда Пьетро Беккари.
Фото: realmadrid.com
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
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