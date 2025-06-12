«Црвена Звезда» остается фаворитом на подписание Тайсона Картера из «Уникахи»

Тайсон Картер может продолжить карьеру в Сербии.

27-летний американский защитник набирал 12,8 очка и 4,3 передачи в среднем в Лиге чемпионов за «Уникаху», помог своей команде выиграть турнир и стал MVP «Финала четырех».

Картер может перебраться в Евролигу. Главным претендентом на подписание игрока является сербская «Црвена Звезда».