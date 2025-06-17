Марк Дэйгнолт: «Джейлен Уильямс – это мощь»

Главный тренер «Оклахомы» отметил игру Джейлена Уильямса в 5-м матче финала.

Уильямс набрал 40 очков и принес «Тандер» победу – 120:109.

«Это огромная мощь, именно то слово. Когда он в лучшей форме, он действует с такой уверенностью, и сегодня он показал невероятную игру… Нам понадобится такой же настрой от него в шестом матче…

Болельщики сегодня превзошли сами себя. Они гнали нас вперед. Мы должны были показать единство, боевой дух и страсть, которые находят у них отклик. И, мне кажется, сегодня у нас это получилось», – сказал Дэйгнолт .