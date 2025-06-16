Джей Уильямс: «Десмонд Бэйн ушел за 5 драфт-пиков. На месте Зака Клеймана я бы поинтересовался стоимостью Джа Морэнта»

Джей Уильямс порассуждал о перспективах «Мемфиса».

Клуб обменял одного из 3 ведущих баскетболистов состава в «Орландо».

«На месте Зака Клеймана (генменеджер «Гриззлис») я бы всерьез обдумал обмен Джа Морэнта . Десмонд Бэйн ушел за 5 драфт-пиков 1-го раунда. Теперь стоит оценить Морэнта.

Доступность для игры – это одна из способностей баскетболиста. 126 пропущенных матчей за 3 сезона. Травмы, дисквалификации, проблемы за пределами площадки. Лучший способ построить культуру команды – это не опираться на неопределенность. Мы не видели его взросления. Разнообразные проблемы, отношение к оружию, жесты.

При этом его цена все еще высока. Он приносит зрительское внимание, и есть определенные клубы, которые со многим расстанутся ради него», – заключил ведущий ESPN.