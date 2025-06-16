Джей Уильямс: «Десмонд Бэйн ушел за 5 драфт-пиков. На месте Зака Клеймана я бы поинтересовался стоимостью Джа Морэнта»
Джей Уильямс порассуждал о перспективах «Мемфиса».
Клуб обменял одного из 3 ведущих баскетболистов состава в «Орландо».
«На месте Зака Клеймана (генменеджер «Гриззлис») я бы всерьез обдумал обмен Джа Морэнта. Десмонд Бэйн ушел за 5 драфт-пиков 1-го раунда. Теперь стоит оценить Морэнта.
Доступность для игры – это одна из способностей баскетболиста. 126 пропущенных матчей за 3 сезона. Травмы, дисквалификации, проблемы за пределами площадки. Лучший способ построить культуру команды – это не опираться на неопределенность. Мы не видели его взросления. Разнообразные проблемы, отношение к оружию, жесты.
При этом его цена все еще высока. Он приносит зрительское внимание, и есть определенные клубы, которые со многим расстанутся ради него», – заключил ведущий ESPN.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Get Up
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