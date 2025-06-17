Тайриз Халибертон: «Если я могу ходить – буду играть»
Лидер «Индианы» ответил на вопросы о травме ноги.
«Это финал. Я всю жизнь работал, чтобы оказаться здесь. Я хочу выйти и бороться… Сегодня я был далек от идеальной игры… Но если я могу ходить – я буду играть», – сказал Халибертон.
«Индиана» уступила «Тандер» в пятом матче – 109:120. Халибертон набрал 4 очка, 7 подборов и 6 передач. Он не реализовал ни одного броска с игры – 0 из 6.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости