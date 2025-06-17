Тайриз Халибертон: «Если я могу ходить – буду играть»

Лидер «Индианы» ответил на вопросы о травме ноги.

«Это финал. Я всю жизнь работал, чтобы оказаться здесь. Я хочу выйти и бороться… Сегодня я был далек от идеальной игры… Но если я могу ходить – я буду играть», – сказал Халибертон .

«Индиана » уступила «Тандер» в пятом матче – 109:120. Халибертон набрал 4 очка, 7 подборов и 6 передач. Он не реализовал ни одного броска с игры – 0 из 6.