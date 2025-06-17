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Тайриз Халибертон завершил 5-й матч финала с 4 очками и без попаданий с игры

Лидер «Индианы» плохо выступил в 5-й игре серии.

Халибертон провел на площадке 34 минуты и набрал 4 очка (0 из 6 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 7 подборов и 6 передач при 3 потерях.

В перерыве матча Шэмс Чарания сообщил, что баскетболист страдает из-за напряженности икры правой ноги.

5-й матч финала закончился победой «Оклахомы» – 120:109.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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