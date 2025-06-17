У Тайриза Халибертона проблемы с правой икрой
Защитник «Пэйсерс» играет с травмой.
Об этом в перерыве пятого матча финальной серии между «Индианой» и «Оклахомой» рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Тайриз Халибертон ушел в раздевалку по ходу первой половины встречи из-за напряженности икры правой ноги.
После первой половины у Халибертона было 0 очков на счету.
Икра беспокоит Халибертона со второго матча финальной серии.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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