У Тайриза Халибертона проблемы с правой икрой

Защитник «Пэйсерс» играет с травмой.

Об этом в перерыве пятого матча финальной серии между «Индианой» и «Оклахомой» рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Тайриз Халибертон ушел в раздевалку по ходу первой половины встречи из-за напряженности икры правой ноги.

После первой половины у Халибертона было 0 очков на счету.

Икра беспокоит Халибертона со второго матча финальной серии.