Рик Карлайл: «Халибертон не на 100% здоров. Но я не думаю, что он пропустит следующий матч»

Главный тренер «Индианы» признал, что баскетболист играет с повреждением.

«Он не на 100% здоров. Это очевидно. Но я не думаю, что он пропустит следующую игру. В перерыве мы обсуждали его состояние, но он настоял на том, чтобы продолжить. Во второй половине он сделал много полезного, но он не в идеальной форме. В этой серии много парней, которые не полностью здоровы», – сказал Карлайл .

В перерыве матча Шэмс Чарания сообщил, что баскетболист страдает из-за напряженности икры правой ноги.

Халибертон закончил встречу с 4 очками, 7 подборами и 6 передачами, а «Индиана » уступила – 109:120.