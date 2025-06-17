Аарон Несмит выдал феноменальный путбэк через Чета Холмгрена

Форвард «Пэйсерс» удивил в пятом матче финала.

В четвертой четверти Аарон Несмит эффектно добавил мяч в кольцо после промаха партнера. Ему удалось перепрыгнуть через Чета Холмгрена под щитом.

Несмит набрал 14 очков, 5 из 9 с игры, и 6 подборов.

«Индиана» уступила – 109:120.