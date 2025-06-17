Видео
0

Аарон Несмит выдал феноменальный путбэк через Чета Холмгрена

Форвард «Пэйсерс» удивил в пятом матче финала.

В четвертой четверти Аарон Несмит эффектно добавил мяч в кольцо после промаха партнера. Ему удалось перепрыгнуть через Чета Холмгрена под щитом.

Несмит набрал 14 очков, 5 из 9 с игры, и 6 подборов.  

«Индиана» уступила – 109:120.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?4390 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoОклахома-Сити
logoБаскетбол - видео
logoАарон Несмит
logoИндиана
logoНБА
logoНБА плей-офф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Уильямс – один из самых молодых игроков, набиравших 40 очков в финале
сегодня, 03:26
Главные новости
Бобби Портис: «Этим летом я думаю только о Бобби Портисе. Хочу справедливой оплаты»
6 минут назад
Президент «Орландо»: «Мы делаем ставку на себя и верим, что пики не будут высокими»
121 минуту назад
Рик Карлайл: «Халибертон не на 100% здоров. Но я не думаю, что он пропустит следующий матч»
243 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер провел 15-й матч плей-офф, в котором набирал больше 30 очков
сегодня, 03:57
Шэй Гилджес-Александер заработал штрафные при вбрасывании спорного мяча
7сегодня, 03:40Видео
Джейлен Уильямс набрал 40 очков в 5-м матче финала с «Индианой»
4сегодня, 03:40Видео
Джейлен Уильямс – один из самых молодых игроков, набиравших 40 очков в финале
сегодня, 03:26
НБА. Финал. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» обыграть «Индиану» в 5-м матче серии
229сегодня, 03:20Live
У Тайриза Халибертона проблемы с правой икрой
3сегодня, 02:35
Бывший генменеджер «Сакраменто» Монте Макнэр станет советником в офисе «Клипперс»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Шэй Гилджес-Александер: «Когда Карузо говорит, все слушают»
2 минуты назад
«Оклахома» стала первой командой в истории НБА с 12+ блок-шотами и 15+ перехватами в матче финала
25 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Джейлен Уильямс – это мощь»
39 минут назад
Тайриз Халибертон: «Если я могу ходить – буду играть»
48 минут назад
Тайриз Халибертон завершил 5-й матч финала с 4 очками и без попаданий с игры
259 минут назад
Рик Карлайл получил технический за споры с арбитрами
сегодня, 02:46Видео
«Олимпиакос» обговаривает продолжение сотрудничества с Шакилом Маккиссиком
вчера, 20:38
«Бурк» подписал Дариуса Макги и Адама Мококу
вчера, 20:21
Крис Хортон присоединился к «Венеции»
вчера, 19:59Фото
Чемпионат Израиля закончился досрочно до проведения финального матча между «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэлем Иерусалим»
1вчера, 19:22