Аарон Несмит выдал феноменальный путбэк через Чета Холмгрена
Форвард «Пэйсерс» удивил в пятом матче финала.
В четвертой четверти Аарон Несмит эффектно добавил мяч в кольцо после промаха партнера. Ему удалось перепрыгнуть через Чета Холмгрена под щитом.
Несмит набрал 14 очков, 5 из 9 с игры, и 6 подборов.
«Индиана» уступила – 109:120.
Хьюстон
Сан-Антонио
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Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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