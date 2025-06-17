Видео
0

Рик Карлайл получил технический за споры с арбитрами

Его гнев вызвал эпизод в середине первой четверти пятого матча, когда арбитры просмотрели несколько нарушений на защитнике «Пэйсерс» Эндрю Нембхарде. Карлайл набросился на судью на боковой, после чего тренерский штаб команды удержал его от дальнейшего общения с арбитрами.

Карлайла наказали техническим замечанием.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?4320 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
судьи
logoИндиана
logoНБА
logoРик Карлайл
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Финал. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» обыграть «Индиану» в 5-м матче серии
20715 минут назадLive
У Тайриза Халибертона проблемы с правой икрой
1сегодня, 02:35
Главные новости
Джейлен Уильямс – один из самых молодых игроков, набиравших 40 очков в финале
9 минут назад
НБА. Финал. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» обыграть «Индиану» в 5-м матче серии
20715 минут назадLive
У Тайриза Халибертона проблемы с правой икрой
1сегодня, 02:35
Бывший генменеджер «Сакраменто» Монте Макнэр станет советником в офисе «Клипперс»
вчера, 20:59
«Сперс» пытаются заполучить ассистента Джейсона Кидда Шона Суини в штаб Митча Джонсона
вчера, 19:54
Егор Демин, Дерик Куин, Картер Брайант и Аса Ньюэлл – основные претенденты на попадание в «Чикаго» с 12-го места драфта
1вчера, 19:43
Делл Карри: «Стеф даже не близок к завершению карьеры»
5вчера, 19:10
«Мемфис» обозначил лиге свое намерение сохранить Джа Морэнта и Джарена Джексона и строиться вокруг них
6вчера, 18:59
Кевин Дюрэнт не хочет переходить в «Миннесоту»
19вчера, 18:21
Шэй Гилджес-Александер раздал 429 автографов перед 2-м матчем финала
вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» обговаривает продолжение сотрудничества с Шакилом Маккиссиком
вчера, 20:38
«Бурк» подписал Дариуса Макги и Адама Мококу
вчера, 20:21
Крис Хортон присоединился к «Венеции»
вчера, 19:59Фото
Чемпионат Израиля закончился досрочно до проведения финального матча между «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэлем Иерусалим»
1вчера, 19:22
Единая Лига ВТБ планирует внутрисезонный турнир для команд из верхней части таблицы с участием зарубежных клубов
вчера, 18:40
Алекс Карузо: «Кэйсон Уоллес спрашивает, играл ли я с ним, про любого баскетболиста, даже из 70-х»
3вчера, 18:30
«Самара», скорее всего, примет участие в сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ
вчера, 17:27
Бриттни Грайнер о скандале с Кейтлин Кларк: «Не помню, что сказала, но я бы не стала использовать такие выражения»
5вчера, 15:29Видео
Эргин Атаман получил дисквалификацию на 1 матч после заключительной игры финала чемпионата Греции
вчера, 14:24
У Акилле Полонары снова диагностирован рак, форвард «Виртуса» лег в больницу на терапию
1вчера, 13:59