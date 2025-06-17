Рик Карлайл получил технический за споры с арбитрами
Его гнев вызвал эпизод в середине первой четверти пятого матча, когда арбитры просмотрели несколько нарушений на защитнике «Пэйсерс» Эндрю Нембхарде. Карлайл набросился на судью на боковой, после чего тренерский штаб команды удержал его от дальнейшего общения с арбитрами.
Карлайла наказали техническим замечанием.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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