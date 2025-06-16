Шэй Гилджес-Александер раздал 429 автографов перед 2-м матчем финала

Шэй Гилджес-Александер продолжает радовать фанатов.

Ранее в сезоне разыгрывающий объяснил свои длительные автограф-сессии своими собственными воспоминаниями из детства, когда он «сделал бы все, чтобы иметь шанс получить автограф Кобе Брайанта ».

НБА посчитала количество подписей, которые раздал защитник «Тандер» перед вторым матчем. Их оказалось 429.

«Серьезно? Это же просто дикость какая-то. Ощущается совсем не так», – удивился разыгрывающий.