Шэй Гилджес-Александер заработал штрафные при вбрасывании спорного мяча
Лидер «Тандер» смог получить право выйти на линию даже в такой ситуации.
В конце третьей четверти 5-го матча финала судьи назначили спорный мяч между Гилджес-Алексадером (198 см) и защитником «Индианы» Ти Джеем Макконнеллом (185 см).
В прыжке игрок «Пэйсерс» задел руку баскетболиста «Тандер», и арбитры зафиксировали нарушение правил, дав Гилджес-Алексадеру право на 2 штрафных броска.
«Ти Джей просто не может прыгнуть достаточно высоко, это не его вина!» – прокомментировал эпизод Ричард Джефферсон.
5-й матч финала закончился победой «Оклахомы» – 120:109.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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