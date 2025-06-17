Шэй Гилджес-Александер заработал штрафные при вбрасывании спорного мяча

Лидер «Тандер» смог получить право выйти на линию даже в такой ситуации.

В конце третьей четверти 5-го матча финала судьи назначили спорный мяч между Гилджес-Алексадером (198 см) и защитником «Индианы» Ти Джеем Макконнеллом (185 см).

В прыжке игрок «Пэйсерс» задел руку баскетболиста «Тандер», и арбитры зафиксировали нарушение правил, дав Гилджес-Алексадеру право на 2 штрафных броска.

«Ти Джей просто не может прыгнуть достаточно высоко, это не его вина!» – прокомментировал эпизод Ричард Джефферсон.

5-й матч финала закончился победой «Оклахомы» – 120:109.