Мозес Райт покинул «Олимпиакос»

Американский центровой больше не будет выступать за клуб из Греции.

«Олимпиакос » официально объявил, что Райт (26 лет, 207 см) покидает состав команды. Центровой присоединился с греческому клубу в начале 2024 года. В прошедшем сезоне Евролиги Райт набирал в среднем 5,8 очков и 2,6 подбора за 13,3 минуты на паркете.