Мозес Райт покинул «Олимпиакос»
Американский центровой больше не будет выступать за клуб из Греции.
«Олимпиакос» официально объявил, что Райт (26 лет, 207 см) покидает состав команды.
Центровой присоединился с греческому клубу в начале 2024 года.
В прошедшем сезоне Евролиги Райт набирал в среднем 5,8 очков и 2,6 подбора за 13,3 минуты на паркете.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Олимпиакоса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости