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Мозес Райт покинул «Олимпиакос»

Американский центровой больше не будет выступать за клуб из Греции.

«Олимпиакос» официально объявил, что Райт (26 лет, 207 см) покидает состав команды.

Центровой присоединился с греческому клубу в начале 2024 года. 

В прошедшем сезоне Евролиги Райт набирал в среднем 5,8 очков и 2,6 подбора за 13,3 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Олимпиакоса»
Мозес Райт
logoОлимпиакос
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Греции
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