Чемпионат Франции. 1/2 финала. 34 очка и 11 передач Шортса помогли «Парижу» справиться с «Бурком» во 2-м матче серии
Сегодня, 6 июня, прошел один матч 1/2 финала плей-офф чемпионата Франции.
«Бурк» на выезде не смог сравнять счет в серии с «Парижем». Ти Джей Шортс набрал 34 очка и 11 передач.
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Второй матч
«Париж» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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