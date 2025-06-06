Чемпионат Франции. 1/2 финала. 34 очка и 11 передач Шортса помогли «Парижу» справиться с «Бурком» во 2-м матче серии

Сегодня, 6 июня, прошел один матч 1/2 финала плей-офф чемпионата Франции.

«Бурк » на выезде не смог сравнять счет в серии с «Парижем ». Ти Джей Шортс набрал 34 очка и 11 передач.

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Второй матч

«Париж» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.