Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Монако» повел 2-1 в серии с «Виллербаном», «Париж» закрыл серию с «Бурком» (3-0)
Сегодня, 8 июня, прошли два матча 1/2 финала плей-офф чемпионата Франции.
«Монако» победил «Виллербан» на своей площадке и вышел вперед в серии (74:64, 2-1), «Париж» в гостях закрыл серию против «Бурка» (103:93, 3-0).
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Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Третьи матчи
«Монако» ведет в серии – 2-1.
«Париж» победил в серии – 3-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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