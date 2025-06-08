Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Монако» повел 2-1 в серии с «Виллербаном», «Париж» закрыл серию с «Бурком» (3-0)

Сегодня, 8 июня, прошли два матча 1/2 финала плей-офф чемпионата Франции.

«Монако » победил «Виллербан» на своей площадке и вышел вперед в серии (74:64, 2-1), «Париж» в гостях закрыл серию против «Бурка » (103:93, 3-0).

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Третьи матчи

«Монако» ведет в серии – 2-1.

«Париж» победил в серии – 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.