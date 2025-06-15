«Нью-Йорк» был в списке предпочтительных вариантов обмена Кевина Дюрэнта
Кевину Дюрэнту был интересен обмен в «Нью-Йорк».
«Список предпочтительных вариантов обмена Кевина Дюрэнта включает три команды. Однако их почти было четыре.
The Stein Line узнал, что «Никс» также могли быть в этом списке, но в конечном итоге были исключены, когда «Нью-Йорк» ясно дал понять, что решил не пытаться выменять 8-го лучшего бомбардира в истории НБА», – пишет инсайдер Джейк Фишер.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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