«Финикс» не обещает обменять Кевина Дюрэнта в «Сан-Антонио», «Хьюстон» или «Майами»

«Санз» выберут наиболее выгодный для клуба вариант обмена Кевина Дюрэнта.

«Список пожеланий Кевина Дюрэнта включает только три команды, соседей из Техаса «Сан-Антонио » и «Хьюстон », а также «Майами ». Согласно источникам, «Санз» не обещают обменять Кевина Дюрэнта ни в один из этих клубов.

Они открыты для взаимовыгодного обмена со «Сперс», «Рокетс» или «Хит», если им понравится предложение, но, похоже, «Финикс » готов заключить лучшую возможную сделку, после того, как в феврале 2023 года отказался от огромного количества активов, чтобы приобрести Дюрэнта у «Бруклина», – пишет инсайдер Джейк Фишер.