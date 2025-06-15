«Финикс» не обещает обменять Кевина Дюрэнта в «Сан-Антонио», «Хьюстон» или «Майами»
«Санз» выберут наиболее выгодный для клуба вариант обмена Кевина Дюрэнта.
«Список пожеланий Кевина Дюрэнта включает только три команды, соседей из Техаса «Сан-Антонио» и «Хьюстон», а также «Майами». Согласно источникам, «Санз» не обещают обменять Кевина Дюрэнта ни в один из этих клубов.
Они открыты для взаимовыгодного обмена со «Сперс», «Рокетс» или «Хит», если им понравится предложение, но, похоже, «Финикс» готов заключить лучшую возможную сделку, после того, как в феврале 2023 года отказался от огромного количества активов, чтобы приобрести Дюрэнта у «Бруклина», – пишет инсайдер Джейк Фишер.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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