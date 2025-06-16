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Марк Дэйгнолт: «Пришло время выложиться ради победы. Дополнительное время между матчами дает возможность для восстановления»

Марк Дэйгнолт прокомментировал состояние своих игроков.

Алекс Карузо продолжает доказывать свою полезность в плей-офф. Защитник, перешедший в команду прошлым летом, провел уже второй матч с 20 очками в финале.

Карузо проводил на площадке 19,3 минуты в среднем в регулярном чемпионате, 23,9 – в плей-офф и 29,5 – в финале.

«Пришло время выложиться ради победы. Дополнительное время между матчами дает возможность для восстановления, позволяет выходить на следующую игру относительно свежим.

Шэй Гилджес-Александер демонстрирует способность взять на себя еще больше нагрузки, его вклад все увеличивается. 4-й матч стал предельно важным не только с точки зрения результативности, но и в качестве создателя возможностей для партнеров.

Наши молодые игроки – невероятные спортсмены, которые растут с получением нового опыта. Мы готовы к любым вызовам и держим ногу на педали газа, независимо от сложившейся ситуации.

Мы должны отнестись к нынешней ситуации как к поражению и внести важные коррективы, если хотим контролировать ход 5-го матча», – заключил главный тренер «Тандер».

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Оклахомы»
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