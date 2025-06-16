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Марк Дэйгнолт: «Наша подстройка не нацелена на конкретных игроков соперника»

Марк Дэйгнолт описал факторы, влияющие на его решения.

Финальная серия возвращается на домашнюю арену «Оклахомы» при счете 2-2.

«Наша подстройка не нацелена на конкретных игроков соперника. Их надо рассматривать как целостную систему, общую единицу.

Стартовая пятерка – это первое решение по ротации, которое ты принимаешь, и оно может иметь эффект домино. Мы стараемся вносить изменения, чтобы оставаться непредсказуемыми и получить любое самое незначительное преимущество в близких матчах.

Мы очень рады возможности выступать на этом этапе сезона. Любой противник на этой стадии всегда очень хорош. Мы нацелены на принятие верных решений и победу в каждом следующем владении», – заключил главный тренер «Тандер».

В 4-м матче серии Дэйгнолт вернулся к варианту с «большими» Четом Холмгреном и Айзейей Хартенштайном в стартовой пятерке.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Оклахомы»
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