Марк Дэйгнолт: «Наша подстройка не нацелена на конкретных игроков соперника»

Марк Дэйгнолт описал факторы, влияющие на его решения.

Финальная серия возвращается на домашнюю арену «Оклахомы» при счете 2-2.

«Наша подстройка не нацелена на конкретных игроков соперника. Их надо рассматривать как целостную систему, общую единицу.

Стартовая пятерка – это первое решение по ротации, которое ты принимаешь, и оно может иметь эффект домино. Мы стараемся вносить изменения, чтобы оставаться непредсказуемыми и получить любое самое незначительное преимущество в близких матчах.

Мы очень рады возможности выступать на этом этапе сезона. Любой противник на этой стадии всегда очень хорош. Мы нацелены на принятие верных решений и победу в каждом следующем владении», – заключил главный тренер «Тандер».

В 4-м матче серии Дэйгнолт вернулся к варианту с «большими» Четом Холмгреном и Айзейей Хартенштайном в стартовой пятерке.