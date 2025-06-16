Генменеджер «Хапоэля Тель-Авив» подтвердил интерес к Мицичу и опроверг слухи об Уэстбруке
Гиоргос Хинас внес ясность в окружающие клуб разговоры.
О Мичиче:
«Мы общались с ним в конце марта и начале апреля. Тогда мы не пришли к соглашению, но остались на связи с ним и его агентом.
То, что писали испанские СМИ, будто он отказался из-за войны – неправда. Мы продолжили переговоры. Господин Яннай (владелец клуба) даже встречался с ним в Абу-Даби.
Пока ничего конкретного нет. Он один из игроков, которые нам интересны, но и другие клубы ведут переговоры», – сказал генменеджер.
О Уэстбруке:
«Это 100% фейк», – подчеркнул Хинас.
Василие Мицич по-прежнему связан контрактом и опцией клуба с «Финиксом».
Ранее сообщалось, что Расселл Уэстбрук откажется от опции по контракту с «Денвером» и выйдет на рынок свободных агентов.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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