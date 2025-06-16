Генменеджер «Хапоэля Тель-Авив» подтвердил интерес к Мицичу и опроверг слухи об Уэстбруке

Гиоргос Хинас внес ясность в окружающие клуб разговоры.

О Мичиче:

«Мы общались с ним в конце марта и начале апреля. Тогда мы не пришли к соглашению, но остались на связи с ним и его агентом.

То, что писали испанские СМИ, будто он отказался из-за войны – неправда. Мы продолжили переговоры. Господин Яннай (владелец клуба) даже встречался с ним в Абу-Даби.

Пока ничего конкретного нет. Он один из игроков, которые нам интересны, но и другие клубы ведут переговоры», – сказал генменеджер.

О Уэстбруке:

«Это 100% фейк», – подчеркнул Хинас.

Василие Мицич по-прежнему связан контрактом и опцией клуба с «Финиксом».

Ранее сообщалось, что Расселл Уэстбрук откажется от опции по контракту с «Денвером» и выйдет на рынок свободных агентов.