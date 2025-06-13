Расселл Уэстбрук откажется от опции по контракту с «Денвером» и выйдет на рынок свободных агентов

Расселл Уэстбрук попробует получить новый контракт.

Известный защитник (36 лет, 193 см) провел сезон в «Денвере », заработав 3,3 миллиона долларов.

На его счету в плей-офф 11,7 очка, 3,7 подбора и 2,6 передачи при 2,3 потерях при точности в 39,1% с игры, 31,7% из-за дуги и 70% с линии за 24,1 минуты в среднем в 13 матчах.

Уэстбрук получил бы 3,5 миллиона за следующий чемпионат, но вместо этого выйдет на рынок свободных агентов.

Разыгрывающий недавно перенес операцию на правой руке.