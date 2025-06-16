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«Лейкерс», вероятно, сохранят Кристиана Колоко и Трея Джемисона

«Озерники» не расстанутся со своими игроками скамейки.

Ожидается, что «Лейкерс» оставят в команде как Трея Джемисона, так и Кристиана Колоко на следующий сезон. У Джемисона остался второй год двустороннего контракта, который он подписал с «Лейкерс» в прошлом сезоне. Колоко является ограниченно свободным агентом, и «Лейкерс» могут вернуть его еще на один двусторонний контракт.

В прошлом сезоне Джемисон (25 лет, 208 см) сыграл за «Лейкерс» 22 матча. Центровой в среднем набирал 2,6 очка и 2,8 подбора за 10,3 минуты на паркете. За два сезона в НБА он также выступал за «Вашингтон», «Мемфис» и «Новый Орлеан».

Колоко (24 года, 213 см) принял участие в 37 матчах, в которых в среднем набирал 2,4 очка и 2,5 подбора за 9,2 минуты. В своем дебютном сезоне-2022/23 центровой выступал за «Торонто», но пропустил сезон-2023/24 из-за проблем со здоровьем.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
logoЛейкерс
logoНБА
возможные переходы
Трей Джемисон
logoКристиан Колоко
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