Кейтлин Кларк реализовала 3 дальних трехочковых за 43 секунды
Защитнице «Индианы» удалась серия точных попаданий.
На исходе 1-й четверти матча против «Нью-Йорка» Кларк завершила точными дальними попаданиями три атаки своей команды подряд. Все броски баскетболистка исполнила, не доходя до дуги (с 10, 8, и 9,5 метров).
Матч закончился победой «Фивер» (102:88), а Кларк по итогам встречи записала на свой счет 32 очка (11 из 20 с игры, 7 из 14 из-за дуги, 3 из 5 с линии), 8 подборов, 9 передач при 7 потерях, 1 перехват и 2 блок-шота.
Хьюстон
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Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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