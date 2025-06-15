Кейтлин Кларк реализовала 3 дальних трехочковых за 43 секунды

Защитнице «Индианы» удалась серия точных попаданий.

На исходе 1-й четверти матча против «Нью-Йорка » Кларк завершила точными дальними попаданиями три атаки своей команды подряд. Все броски баскетболистка исполнила, не доходя до дуги (с 10, 8, и 9,5 метров).

Матч закончился победой «Фивер» (102:88), а Кларк по итогам встречи записала на свой счет 32 очка (11 из 20 с игры, 7 из 14 из-за дуги, 3 из 5 с линии), 8 подборов, 9 передач при 7 потерях, 1 перехват и 2 блок-шота.