Ти Джей Макконнелл: «Вся эта тема с «переоцененностью» Халибертона… Это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал в жизни»

Макконнелл считает абсурдным ярлык «переоцененного» в отношении Халибертона.

«Это просто несправедливо и не соответствует действительности. Вся эта тема с «переоцененностью»... Я до сих пор не могу понять. Это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал в жизни. Тайриз последний, кого можно назвать «переоцененным».

Он невероятный партнер по команде. В этом плей-офф он показал всему миру того игрока, которого мы видим каждый день. Но люди не видят, какой он человек и товарищ. Когда кто-то говорит такое о лидере нашей команды, хочется биться за него каждый день. Он отлично игнорирует весь этот шум и сосредоточен на команде. Таков Тайриз», – сказал Макконнелл .

Ти Джей Макконнелл и Тайриз Халибертон вместе выступают за «Пэйсерс» с момента прихода последнего в команду в 2022 году после обмена на Домантаса Сабониса из «Сакраменто».