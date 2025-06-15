5

Рик Карлайл: «Знаю Скотта Фостера 30 лет, он отличный судья»

Рик Карлайл выступил в защиту судьи Скотта Фостера, который подвергся критике.

«Я думаю, это ужасно, учитывая некоторые высказывания о судействе, которые я видел, особенно в отношении Скотта Фостера. Я знаю Скотта Фостера 30 лет, он отличный судья.

Он отлично справляется с работой в этом плей-офф. Он много раз судил наши матчи, и нелепое внимание, которое ему уделяется, ужасно. Это несправедливо и нечестно», – сказал главный тренер «Индианы».

Верите, что «Индиана» вернется?949 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Скотт Фостер
logoИндиана
судьи
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoРик Карлайл
logoНБА плей-офф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакил О′Нил: «Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, а Скотт Фостер просто стоял и смотрел»
1415 июня, 14:09
В 4-м матче финала было зафиксировано фолов больше, чем в первых трех встречах. Матч судил Скотт Фостер
1014 июня, 18:01
Тони Бразерс и Скотт Фостер – среди арбитров на финальную серию НБА, в составе бригад 2 новичка
64 июня, 09:26Фото
Судье разбили нос в полуфинале НБА. На 93-й секунде!
1723 мая, 13:20
Главные новости
Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» разгромил «Брешию» (3-0) и стал чемпионом
сегодня, 20:18
Тайриз Хэлибертон получил растяжение икроножной мышцы
6сегодня, 19:14
«Индиана» обменяет 23-й пик в «Новый Орлеан» на пик 1-го раунда драфта-2026
7сегодня, 18:58
Леброн Джеймс снялся в новой рекламе Amazon
3сегодня, 18:34Видео
Брайан Уиндхорст: «Не исключаю, что «Финиксу» придется оставить Кевина Дюрэнта»
3сегодня, 17:55
Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон избежали дисквалификации за драку
1сегодня, 17:35
УНИКС продлил контракт с Велимиром Перасовичем
1сегодня, 17:21
Шэмс Чарания: «Рокетс» и «Хит» – более реалистичные варианты для Кевина Дюрэнта, чем «Сперс»
16сегодня, 16:55
«Локомотив-Кубань» расстался с Би Джей Джонсоном
сегодня, 15:46
Тайриз Халибертон: «Мы прижаты к стене»
3сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Финал. 28 очков Шортса помогли «Парижу» разгромить «Монако» во 2-м матче серии
44 минуты назад
Ламело Болл продемонстрировал свои новые татуировки
48 минут назадВидео
Сергей Кущенко: «Следующий сезон будет еще ярче»
155 минут назад
«Торонто» проявляет интерес к Малику Монку
сегодня, 20:30
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» выиграл у «Бешикташа» в 1-м матче серии
сегодня, 19:31
Алексей Швед: «Еще хочу сыграть как минимум два сезона»
сегодня, 19:29
Илона Корстин: «Пока Евролига не пускает наши клубы к себе в соревнование, Единая лига ВТБ развивается очень мощно»
сегодня, 18:45
«Уралмаш» продлил контракт с Тайреллом Нельсоном
сегодня, 18:07
Деян Радонич может заменить Хавьера Паскуаля на посту главного тренера «Зенита»
сегодня, 16:32
Агент Хавьера Паскуаля о возвращении в «Зенит»: «Это вполне может быть»
1сегодня, 16:24