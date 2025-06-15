Рик Карлайл: «Знаю Скотта Фостера 30 лет, он отличный судья»
Рик Карлайл выступил в защиту судьи Скотта Фостера, который подвергся критике.
«Я думаю, это ужасно, учитывая некоторые высказывания о судействе, которые я видел, особенно в отношении Скотта Фостера. Я знаю Скотта Фостера 30 лет, он отличный судья.
Он отлично справляется с работой в этом плей-офф. Он много раз судил наши матчи, и нелепое внимание, которое ему уделяется, ужасно. Это несправедливо и нечестно», – сказал главный тренер «Индианы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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