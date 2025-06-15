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«Кливленд» выставил Айзека Окоро и Дина Уэйда на рынок обменов

«Кливленд» намерен обменять Айзека Окоро и Дина Уэйда.

«Кэвс», похоже, решительно настроены сохранить Дариуса Гарлэнда, сохранить основную четверку и посмотреть, что произойдет после сезона с результатом 64-18.

Вместо этого они, скорее всего, будут изучать варианты обмена игроков в конце состава. «Кавальерс», как сообщается, рассматривают возможные обмены с участием форварда Дина Уэйда и свингмена Айзека Окоро», – пишет журналист Сэм Эмико.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
logoКливленд
logoДариус Гарлэнд
logoДин Уэйд
возможные переходы
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