«Кливленд» выставил Айзека Окоро и Дина Уэйда на рынок обменов

«Кливленд» намерен обменять Айзека Окоро и Дина Уэйда.

«Кэвс», похоже, решительно настроены сохранить Дариуса Гарлэнда , сохранить основную четверку и посмотреть, что произойдет после сезона с результатом 64-18.

Вместо этого они, скорее всего, будут изучать варианты обмена игроков в конце состава. «Кавальерс», как сообщается, рассматривают возможные обмены с участием форварда Дина Уэйда и свингмена Айзека Окоро », – пишет журналист Сэм Эмико.