«Кливленд» выставил Айзека Окоро и Дина Уэйда на рынок обменов
«Кливленд» намерен обменять Айзека Окоро и Дина Уэйда.
«Кэвс», похоже, решительно настроены сохранить Дариуса Гарлэнда, сохранить основную четверку и посмотреть, что произойдет после сезона с результатом 64-18.
Вместо этого они, скорее всего, будут изучать варианты обмена игроков в конце состава. «Кавальерс», как сообщается, рассматривают возможные обмены с участием форварда Дина Уэйда и свингмена Айзека Окоро», – пишет журналист Сэм Эмико.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
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