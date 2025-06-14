«Кливленд» сможет обменять Айзека Окоро, если только добавит активы

«Кэвс» не могут обменять Айзека Окоро.

«Как мне сказали, будет трудно найти кого-либо, кто проявит серьезный интерес к Айзеку Окоро, если только «Кэвс» не добавят активы к его контракту.

Я думаю, что есть команды, которые смотрят на Айзека и говорят: «Мы сделаем вам одолжение, взяв его контракт, так что сделайте так, чтобы это стоило нашего времени, сделайте так, чтобы это стоило того. Дайте нам пики второго раунда, найдите как-нибудь пик первого раунда, который вы сможете обменять нам вместе с Айзеком Окоро , и тогда мы вам поможем», – сказал журналист cleveland.com Крис Федор.